Prezydent na słabą trójkę. Aktywiści ocenili Jacka Sutryka

Mija właśnie połowa kadencji prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Z tej okazji przedstawiamy ocenę jego działań w czterech obszarach, przygotowaną przez naszych ekspertów. Wybraliśmy: dialog społeczny, transport, smog, przyrodę i środowisko. To właśnie je uważamy za kluczowe w poprawie jakości życia w mieście - czytamy we wstępie raportu opublikowanego przez stowarzyszenie Akcja Miasto. W podsumowania dotychczasowych dokonań Jacka Sutryka wyszła słaba trójka.

Dobra atmosfera, czyli walka ze smogiem

W tej dziedzinie prezydent Jacek Sutryk oceniony został na 3 plus. Pochwalono go za coraz lepszą politykę informacyjną jeżeli chodzi o zanieczyszczenie powietrza we Wrocławiu oraz za program "Zmień piec", czyli wymianę kopciuchów na bardziej ekologiczne ogrzewanie. Wytknięto mu jednak małą liczbę kontroli antysmogo0wych oraz interwencji Straży Miejskiej, kiepską termomodernizację miejskich kamienic, a także braki we wdrażaniu odnawialnych źródeł energii w obiektach zarządzanych przez miasto.

Transport

Za politykę transportową Jacek Sutryk dostał 3. Doceniono liczne remonty torowisk tramwajowych, ale wytknięto mu niespójną politykę parkingową i skrytykowano za kiepskie tempo w projektowaniu nowych linii tramwajowych, złą politykę rowerową, błędy w budowaniu kolei aglomeracyjnej, a szczególnie za ostatnie, drastyczne podwyżki cen biletów MPK.