Muzeum Motoryzacyjne Wena w Oławie. Jedyne takie na Dolnym Śląsku. 300 zabytkowych samochodów, 150 motocykli i izba pamięci Rajdu Koguta

- Muzeum to spełnienie moich marzeń i finalizacja pewnej pasji. Przez 30 lat kolekcjonowałem stare pojazdy, motocykle czy nawet rowery. Kupowałem samochody w różnych wersjach, prototypy, samochody z pojazdami czy do remontu. Następnie je remontowałem i przywracałem do życia. W kolekcji znajdują się także fabrycznie nowe samochody, które nigdy nie były zarejestrowane czy ostatnie wyprodukowane sztuki – mówi Tomasz Jurczak, założyciel Muzeum Motoryzacji Wena i organizator Rajdu Koguta.