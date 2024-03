Prezes Sparty z pomysłami na rozwój żużla – Drużynowy Puchar Polski i klub z Warszawy

Prezes Sparty kilka dni temu gościł na youtubowym kanale prowadzonym przez red. Marcina Musiała. Szef wrocławskiego klubu opowiedział m.in. o kulisach rozstania z Piotrem Pawlickim po sezonie 2023. - Bardzo bałem się tej decyzji. Piotrek był potrzebny w tej drużynie i nie mówię wcale o wyniku, tylko o pewnych cechach osobowościowych. Natomiast jestem szczęśliwy, że nie musiałem podejmować tej decyzji, bo tak naprawdę podjął ją Piotr. To on przyszedł do mnie i powiedział, że nie wyobraża sobie, żeby mógł w tym zespole zastąpić Taia Woffindena - tłumaczy.

Andrzej Rusko odniósł się także do zawieszenia kariery przez wychowanka Sparty, Mateusza Panicza. „Jazda na żużlu była dla mnie czymś wyjątkowym. Jednak w momencie, kiedy nie ma się na czym jechać, to sama ambicja i wola walki nie wystarczy” - napisał zawodnik w mediach społecznościowych. - Mateusz trochę płacze, że klub mu nie pomógł, ale umówmy się co do jednego. Mati był świetnym chłopakiem, kiedy jeździł na 250-tkach. Przeszedł na pięćsetki, raz i drugi się wywrócił i zaczął się po prostu bać.

Prezes Sparty najkrócej skwitował pytanie o stosunek do Gleba Czugunowa, który po sezonie 2022 związał się z GKM-em Grudziądz. 24-latek jednocześnie prowadzi również swoją karierę muzyczną. - Nie wie, kim chce być. Czy raperem, czy żużlowcem - stwierdził Andrzej Rusko.