Prawie 4 mln zł zysku Sparty Wrocław za sezon 2022. GKM 2,5 mln zł na minusie

Sparta to przykład, że do prowadzenia klubu sportowego w Polsce wcale nie trzeba dokładać, a wręcz przeciwnie - można na tym zarobić duże pieniądze. WTS nie bez powodu jest uważane za najlepiej zarządzany klub żużlowy w Polsce. W sezonie 2021 Sparta wygenerowała zysk na poziomie 4,2 mln zł. Za sezon 2022 jest on nieco niższy (3,8 mln zł), ale mimo tego wrocławianie i tak wyprzedzają o kilka długości pozostałych rywali w PGE Ekstralidze.