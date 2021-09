Premiera zabytkowego autobusu "Fredruś" zbliża się wielkimi krokami. Kiedy znów nim pojedziemy? [ZDJĘCIA]

Nietypowy autobus-kabriolet Jelcz 272 MEX "Fredruś" swoją nazwę wziął od pomnika Aleksandra Fredry, znajdującego się na południowej pierzei wrocławskiego Rynku. Właśnie stamtąd najczęściej zabierał mieszkańców i turystów na wycieczki po mieście.

- W całym kraju takich autobusów nie było dużo. W przeciwieństwie do tego co powszechnie się twierdzi, z zakładów Jelcza nie wyjeżdżały autobusy bez dachu i nie produkowano takich fabrycznie. To zawsze były pojazdy normalne, zabudowane, które dopiero później w zakładach, takich jak MPK Wrocław, pozbawiano fragmentu dachu i ścian. Ten model autobusu postawiony jest na ramie i dlatego było to możliwie. W egzemplarzach produkowanych później, typu Jelcz PR100 czy PR110 już takiej możliwości nie ma - tam cała konstrukcja odpowiada za nośność pojazdu. Cały autobus się złoży, gdy wytnie się jakiś fragment - tłumaczy Krzysztof Kołodziejczyk z Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego.