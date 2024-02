Ponad 100 progów zwalniających zamontowanych we Wrocławiu w 2023 roku. Kosztowały 1,5 mln złotych Michał Perzanowski

- W mieście dążymy, aby wszystkie przejścia na dwujezdniowych i dwupasmowych drogach zabezpieczyć albo progami zwalniającymi czy wyniesieniem przejść, albo poprzez sygnalizację świetlną - mówią nam urzędnicy.

W 2023 roku we Wrocławiu, nie tylko na drogach osiedlowych, ale także na głównych ulicach miasta, pojawiły się progi zwalniające. Były tematem dyskusji wśród kierowców i pieszych. Jedna strona twierdzi, że są niepotrzebne i tylko tamują ruch, a drudzy zwracają uwagę na niebezpieczne skrzyżowania, przy których dochodzi do wypadków. W zeszłym roku we Wrocławiu zamontowano ich dokładnie 101.