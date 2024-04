Wypadek! Motocykl wjechał w osobówkę i stanął w płomieniach. Utrudnienia na ul. Przyjaźni we Wrocławiu

AKTUALIZACJA

Pasażerka motocykla została odwieziona karetką do szpitala.

Młodszy Aspirant Rafał Jarząb z KMP we Wrocławiu informuje, że policjanci dysponują już danymi mężczyzny , który prowadził motocykl i oddalił się z miejsca wypadku. Po ustalaniu jego miejsca pobytu, mężczyzna będzie doprowadzony na komisariat w celu złożenia wyjaśnień.

Motocykl wjechał w samochód i stanął w płomieniach. Kierowca uciekł!

Do zdarzenia doszło tuż przed godz. 14. Według wstępnych informacji uzyskanych przez naszego reportera, motocyklem podróżowały dwie osoby - mężczyzna i kobieta. Na skrzyżowaniu ul. Przyjaźni z Braterską we Wrocławiu jadący przed nimi samochód osobowy zahamował przed przejściem dla pieszych. Wtedy doszło do zderzenia, a jednoślad stanął w płomieniach.