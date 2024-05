Pomorska do poprawki! Po prawie dwóch latach od remontu zapadła się kostka. Trwa naprawa, tramwaje jeżdżą inaczej

Na zapadającą się kostkę zwrócił uwagę miesiąc temu nasz Czytelnik, Sylwester. Pisał do naszej redakcji, że okolice torowiska nadają się do remontu, a same tory są w coraz gorszym stanie. W odpowiedzi od Wrocławskich Inwestycji usłyszeliśmy, że torowisko tramwajowe na ul. Pomorskiej jest w bardzo dobrym stanie i nie musi być remontowane. Co innego kostka, która rzeczywiście wymaga poprawy.

Więcej na ten temat przeczytasz tutaj: