Półnagi mężczyzna ze śmierdzącą raną na nodze we wrocławskim tramwaju. Zaczepiał pasażerów. Jest agresywny czy potrzebuje pomocy?

Do naszej redakcji trafiło podobne zgłoszenie do tego sprzed roku, gdy informowaliśmy o bezdomnym z rozległą raną na ręce. Tym razem mowa o zdezorientowanym człowieku, który bez dolnej części garderoby podróżuje wrocławskimi tramwajami i zaczepia pasażerów. Opisywany mężczyzna ma na nodze rozległą ranę, a noga poniżej jego kolana jest cała opuchnięta.

- 12 maja wieczorem zauważyłem go przy Suchej 1, na przystanku Dworzec Autobusowy obok Wroclavii. Obserwowałem go przez chwilę, bo wykonywał niekontrolowane ruchy głową, po chwili zauważyłem też rany na nogach oraz opuchliznę poniżej stawu kolanowego. W tym momencie dostrzegłem, że jest półnagi - pisze nam czytelnik Janusz (imię zmienione -red.).

Dziwnie zachowujący się pasażer nie był agresywny, ale jego zachowanie mogło wzbudzać niepokój.

- Na przystanku podchodził blisko do pasażerów, a to w połączeniu z jego wyglądem i niekontrolowanymi ruchami głowy budziło niepokój. Mężczyzna wydawał się nie być w pełni świadomy. Nagle wyglądał przez okno. Na jednym z przystanków wsiadł i wysiadł. Nagle podszedł do automatu biletowego i czytał znajdujące się tam informacje – relacjonuje nasz rozmówca.