Policja zatrzymała na Rynku agresywnego kibica Śląska Wrocław (ZDJĘCIA)

Sportowe emocje na wrocławskim Rynku na dobrą sprawę zakończyły się jeszcze przed pierwszym gwizdkiem sędziego Szymona Marciniaka w Częstochowie. Spotkanie Raków – Śląsk z powodu obfitych opadów deszczu zakończyło się z blisko 45-minutowym opóźnieniem. Kiedy mecz WKS-u się zaczynał, w pozostałych siedmiu starciach w ramach 34. kolejki PKO BP Ekstraklasy kończyła się pierwsza połowa. Liderująca Jagiellonia Białystok prowadziła wtedy już 3:0, co praktycznie rozstrzygało kwestię mistrzostwa Polski – tytuł po raz pierwszy w historii trafi w ręce klubu z Podlasia.

Koszykarze Śląska Wrocław w trzecim półfinale Orlen Basket Ligi pokonali Trefla Sopot 76:70 i w serii o awans do finału przegrywają już tylko 1-2. Czwarty mecz w poniedziałek o godz. 20 w Hali Orbita.…

Wspólne oglądanie meczu na telebimie na wrocławskim Rynku długo przebiegało spokojnie. Ok. 30. minuty kibice zaalarmowali policję, że jeden z kibiców zachowuje się agresywnie. Wnioskując po jego zachowaniu, najprawdopodobniej był pod wpływem środków odurzających. Prowodyr całego zamieszania był przytrzymywany przez swoich znajomych, a policja wstrzymywała się od podjęcia siły. Z biegiem czasu nad agresorem nie udało się jednak zapanować, a kilku kibiców zaogniło sytuację, próbując odgrodzić go od policji. Rozpoczęła się trwająca ok. minuty przepychanka, po której agresywny kibic został powalony na ziemię i umieszczony w radiowozie.