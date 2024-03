Pogoń Szczecin - KGHM Zagłębie Lubin. Duża niespodzianka w Szczecinie, Zagłębie lepsze od Pogoni! Zobacz bramki

Pogoń Szczecin - KGHM Zagłębie Lubin 0:2

Wynik meczu w 21 min otworzył Kacper Chodyna. Skrzydłowy wykorzystał rzut karny, podyktowany za zagranie ręką Benedicta Zecha. Austriak został trafiony piłką w rękę przez oddającego strzał Tomasza Pieńkę. Długo trwała analiza VAR, ponieważ początkowo sędziowie nie mieli pewności czy obrońca Pogoni zrobił to we własnym polu karnym, czy tuż przed nim. Ostatecznie Krzysztof Jakubik wskazał na "wapno", a Chodyna z 11 metrów pokonał Valentina Cojocaru.

Zagłębie Lubin do Szczecina miało jechać jak na ścięcie. Miało, ponieważ Pogoń w 2024 roku to najlepiej grająca i punktująca drużyna w PKO Ekstraklasie, a w pokonanym polu zostawiła już m.in. Śląsk Wrocław czy Lecha Poznań. Przed tygodniem "Portowcy" zremisowali z Legią Warszawa 1:1.

Pogoń mogła odpowiedzieć szybko, a Chodyna z bohatera mógł się przekształcić w antybohatera. Wybijając piłkę we własnym polu karnym zahaczył nogą João Gamboę. Portugalczyk padł jak rażony piorunem, a sędziowie po dłuższym namyśle poprosili Jakubika o podejście do monitora. Ten po przyjrzeniu się akcji z bliska znów podyktował karnego. Do piłki podszedł Kamil Grosicki i choć jest etatowym wykonawcą karnych w Pogoni, to uderzył źle. Czytelnie, za blisko środka bramki i na tyle lekko, że Dioúdis złapał piłkę!