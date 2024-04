"Najgorszy polski sędzia" na meczu Legia - Śląsk. Szymon Marciniak gwiżdże w Warszawie

Legia - Śląsk. Szymon Marciniak - najlepszy sędzia na świecie

Jeszcze w 2009 roku wyrzucił z boiska Piotra Celebana, gdy WKS przegrał z Wisłą Kraków 1:3. Potem usuwał jeszcze Amira Spahicia, Łukasza Madeja, a także Filipa Markovicia.

Marciniakowi nie zawsze było po drodze ze Śląskiem. Swego czasu krytykował go nawet trener Tadeusz Pawłowski. W marcu 2015 roku WKS grał w 1/4 Pucharu Polski z Legią w Warszawie. Dossa Junior brutalnie faulował Marco Paixao, ale zobaczył tylko żółty kartonik. - - Co do sędziego - to jest śmieszne. Co wyprawiał Marciniak w Warszawie, no to... z całym szacunkiem do sędziego międzynarodowego... Tak nie można - komentował wtedy Pawłowski.