Pochód Juwenaliowy 2024 we Wrocławiu. Studenci w fikuśnych strojach przeszli przez miasto. Przed nami dwa dni szalonych imprez

Pochód rozpoczął wrocławskie Juwenalia 2024

Juwenalia Wrocławskie 2024 - co jest w programie?

Wstęp na teren imprezy jest dla każdego od 18. roku życia lub za okazaniem legitymacji studenckiej.

Bilety wciąż do nabycia poprzez platformę ticketmaster.pl.

Paweł Relikowski, Michał Perzanowski / Polska Press

Tegoroczne juwenalia wspólnie organizuje trzynaście wrocławskich uczelni: Politechnika Wrocławska (lider organizacyjny przedsięwzięcia), Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Akademia Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Uniwersytet SWPS Wrocław, Uniwersytet Dolnośląski DSW oraz Coventry University Wrocław.