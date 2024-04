Po zakładach Polleny we Wrocławiu nie ma już śladu. Powstanie tutaj nowe osiedle

Rozbiórkę dawnej Polleny, czyli zakładu produkującego chemię domową, przeprowadził w ostatnich dniach deweloper Vantage Development. Jako nowy właściciel terenu, otrzymał on zgodę na wyburzenie 27 obiektów budowlanych. Dzisiaj jednak widać efekt wydanego pozwolenia: zamiast zakładu - pusty plac.

Według zapowiedzi miasta, to właśnie deweloper wykona brakujący zjazd z AWW na ul. Wilczą oraz przebuduje skrzyżowanie ul. Wilczej i ul. Krakowskiej. Po zjechaniu na ul. Wilczą, będzie można z niej skręcić w lewo w ul. Krakowską, w stronę Księża. Zjazd ma powstać w ramach planowanego osiedla na terenie dawnej Polleny, choć wcześniej niż samo osiedle. Nie wiadomo jeszcze, kiedy byłby wybudowany.

Początki Polleny sięgają czasów przedwojennych, kiedy fabryka działała pod nazwą „Seinfefabrik Franz Tallman (pol. Fabryka mydła Franza Tallmana)”. Po wojnie, w 1945 roku została przejęta przez tymczasowy rząd pod nazwą Państwowa Fabryka Mydła i Gliceryny. Wznowiono wtedy produkcję mydeł, proszków, gliceryn technicznych czy sody do prania.

W latach 60-tych XX wieku w fabryce nadeszła rewolucja w postaci proszków do prania „IXI” oraz „E”. Pierwszy z nich to proszek detergentowy, drugi natomiast był pierwszym w Polsce proszkiem enzymatycznym, zawierał w swoim składzie wysokie stężenie środków piorących oraz enzymy, co znacząco wpływało na wydajność prania. Flagowym produktem fabryki było także szare mydło.