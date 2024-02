Znany wrocławski zakład do wyburzenia? Deweloper widziałby w tym miejscu prestiżowe osiedle mieszkaniowe

Historia Polleny sięga jeszcze czasów przedwojennych, kiedy funkcjonowała tutaj prywatna firma „Seinfefabrik Franz Tallman (pol. Fabryka mydła Franza Tallmana)”. Zaraz po wojnie, w 1945 roku została przejęta przez tymczasowy rząd pod nazwą Państwowa Fabryka Mydła i Gliceryny. Szybko wznowiono produkcję mydeł, proszków, gliceryn technicznych czy sody do prania.

Prawdziwa rewolucja dla zakładu nadeszła w latach 60-tych ubiegłego wieku, kiedy rozpoczęto produkcję proszków do prania „IXI” oraz „E”. Pierwszy z nich to proszek detergentowy, drugi natomiast był pierwszym w Polsce proszkiem enzymatycznym, zawierał w swoim składzie wysokie stężenie środków piorących oraz enzymy, co znacząco wpływało na wydajność prania. Z flagowych produktów fabryki należy wymienić także szare mydło.