Plan przygotowań Śląska Wrocław: Obóz w górach, obóz w Austrii i sześć sparingów

Świeżo upieczeni wicemistrzowie Polski odpoczywają, ale nie mogą pozwolić sobie na zupełne leniuchowanie w najróżniejszych zakątkach świata, które wybrali na wakacje. Każdy otrzymał indywidualną rozpiskę, by na pierwszych wspólnych zajęciach stawić się w dobrej formie fizycznej. Wspólne przygotowania rozpoczną się m.in. od badań wydolnościowych.

Z ich wynikami w przeszłości problemy miewał Erik Expósito, lecz najprawdopodobniej to nie będzie już problem trenera Jacka Magiery. Najlepszemu strzelcowi poprzedniego sezonu 30 czerwca kończy się kontrakt. Szanse na to, że rozpocznie przygotowania ze Śląskiem, do zbyt dużych nie należą, choć klub nie wyklucza takiego scenariusza. Niemniej szanse na zatrzymanie go w stolicy Dolnego Śląska - choćby na jeszcze jeden rok - są marne.

Do sezonu 2024/25 Śląsk przygotowywać się będzie podczas dwóch obozów przygotowawczych. Pierwszy z nich rozpocznie się już 18 czerwca, kiedy to zespół wyjedzie na krótkie zgrupowanie do Karpacza. 21 czerwca wicemistrzowie Polski mają rozegrać sparing z Rokitą Brzeg Dolny. To kolejny mecz dla kibiców z miejscowości, w której znajduje się wielu sympatyków WKS-u.