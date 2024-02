Plac Strzegomski we Wrocławiu zazieleni się na wiosnę. Powstaje nowy skwer dla mieszkańców. Posadzono drzewa z czerwonymi koronami

Zobacz też: Wybrano projektanta kładki na Wzgórze Partyzantów. Nie został nim renomowany inżynier, jego oferta była... za tania. O co chodzi?

Prace dobiegają końca. Skwer dostaje nowe życie dzięki współpracy Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu z deweloperem. Park urządza firma Vantage Development, która jest inwestorem budynku Legnicka Residence. Przy pracach na placu Strzegomskim współpracuje grupą projektantów i architektów krajobrazu – Group-Arch i IPC Polska Przemysław Byrski.

- Już kolejny raz wykorzystujemy inwestorów prywatnych, by zieleni było jak najwięcej. Przypomnę tylko, że deweloperzy inwestują także w urządzenie planowanego parku na Kępie Mieszczańskiej (na razie trwa tam remediacja). Deweloper partycypował w przemianę skweru Wrocławianek, biznes był też zaangażowany w urządzanie skweru Bocheńskiego, niedawno za pieniądze dewelopera budowaliśmy także ścieżkę w parku Skowronim. Cieszy nas, że to coraz częściej staje się normą. A jeszcze fajniejsze jest to, że wiele firm widzi potrzebę partycypowania środków w otoczenie, zwłaszcza w zieleń – mówi Marek Szempliński z Zarządu Zieleni Miejskiej.