Pawilon przy cmentarzu we Wrocławiu zostanie zburzony. Kiedyś był to Dom Przyjęć, dziś nocują w nim bezdomni. Co tam powstanie?

Blaszany pawilon przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu, który niegdyś był siedzibą Domu Przyjęć, od lat niszczeje. W jego wnętrzu często przebywają bezdomni. Teraz miasto postanowiło go wyburzyć. Co powstanie na jego miejscu? Sprawdź szczegóły.