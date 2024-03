W tych zawodach we Wrocławiu brakuje ludzi do pracy. Przyjmują od ręki. Mamy listę. Można negocjować wyższe stawki

Gdzie brakuje ludzi do pracy? Mamy listę 18 deficytowych zawodów

We Wrocławiu zarabiamy średnio 8,6 tys. złotych

We Wrocławiu zarabiamy średnio 8,6 tys. złotych

Z najnowszych danych GUS wynika, że we Wrocławiu stopa bezrobocia wynosi zaledwie 1,6 proc. Niemal wszystkie zdolne do pracy osoby mają pewność zatrudnienia. Na rynku brakuje natomiast specjalistów.

W styczniu wrocławianie zarabiali średnio 8648 złotych brutto. Wynagrodzenia rosną bardzo szybko, ponieważ jeszcze pół roku temu GUS mówił o zarobkach rzędu ok. 8200 złotych. Firmy podnoszą często wynagrodzenia w relacji do wysokiej inflacji. Należy też pamiętać, że o kilkaset złotych wzrosła płaca minimalna, co też miało wpływ na średnią pensję.