Pierwszy sparing na plus. Jak Śląsk poradzi sobie z mocniejszym rywalem? (Śląsk - NK Osijek, NA ŻYWO, 26.06.2021)

0:1 z Vojvodiną Nowy Sad nie odzwierciedla tego, co działo się na boisku. Śląsk miał wyraźną przewagę, dużo częściej zagrażał bramce rywali, ale ani razu nie pokonał bramkarza Serbów. Aktywny był Mateusz Praszelik, kilka razy pozytywnie zaskoczył Adrian Łyszczarz, blisko gola (z rzutu wolnego!) był Fabian Piasecki. Żal tylko błędu Matusa Putnockiego, po którym WKS stracił bramkę. Słowak po wrzutce wypuścił piłkę z rąk, z czego skrzętnie skorzystał jeden z rywali.

- Szkoda tego wyniku. Wiadomo jednak, że to sparing i rezultat jest drugorzędną sprawą. Kilka założeń, które wcześniej ćwiczyliśmy, u dało się zrealizować. Mamy nadzieję, że to zaowocuje. Jestem dobrej myśli patrząc na to, co robimy na treningach - powiedział po meczu Rafał Makowski. - Codziennie powtarzamy, że Śląsk ma być drużyną, która prowadzi grę w każdym meczu. Myślę, że było to widać. Szkoda, że nie postawiliśmy kropki nad 'i' - dodał pomocnik, który zagrał... na środku obrony. - Trener na konferencjach prasowych wspominał, że jestem uniwersalnym zawodnikiem. Jeśli wymaga, żebym grał na środku obrony, to ja to będę robił najlepiej jak potrafię - stwierdził Makowski.