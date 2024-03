Pierwszy mecz nowego sezonu PGE Ekstraligi we Wrocławiu (TERMINARZ 1. i 2. KOLEJKI)

Zanim podopieczni Dariusza Śledzia rozpoczną rywalizację w PGE Ekstralidze, czekają ich dwa sparingowe dwumecze. Co prawda Betard Sparta jeszcze ich nie potwierdziła, ale w oficjalnym kalendarzu sportu żużlowego można znaleźć sparingi z Fogo Unią (25 marca we Wrocławiu i 28 marca w Lesznie) oraz ebut.pl Stalą (6 kwietnia we Wrocławiu i 7 kwietnia w Gorzowie Wielkopolskim.

Przypomnijmy, że na najbliższy piątek (godz. 19) w centrum handlowym Magnolia Park zaplanowano przedsezonową prezentację drużyny Betardu Sparty. Kibice będą mieli okazję spotkać się ze wszystkimi zawodnikami pierwszego zespołu WTS-u oraz członkami sztabu szkoleniowego.

Przed sezonem 2024 w składzie Betardu Sparty nie doszło do kadrowej rewolucji. Drużynę opuścili Piotr Pawlicki i wypożyczony z ZOOleszcz GKM-u Grudziądz Kevin Małkiewicz. Nowe twarze we wrocławskiej ekipie to Jakub Krawczyk i Filip Seniuk. Zwłaszcza ten pierwszy uważany jest za wielki talent. Można się spodziewać, że to właśnie Krawczyk będzie liderem formacji młodzieżowej Betardu Sparty.