Patryk Klimala w ogniu krytyki: To nigdy nie był dobry piłkarz

Śląsk Wrocław w meczu z Puszczą Niepołomice był zdecydowanym faworytem. WKS przed 25. kolejką plasował się drugim miejscu w tabeli PKO Ekstraklasy, a beniaminek z Niepołomic otwierał strefę spadkową.

Trener Jacek Magiera pierwszy raz od bardzo dawna postawił na ustawienie z dwójką napastników. Obok Erika Expósito – swoją drogą także czekającego na pierwsze trafienie w 2024 roku – wystawił Patryka Klimalę. Ten ostatni dołączył do zespołu już w listopadzie 2023 roku, ale ze względów formalnych dopiero w lutym mógł zacząć grać w oficjalnych meczach. Do tej pory zwykle przegrywał rywalizację o miejsce w składzie z Expósito, który mimo serii sześciu ligowych występów bez gola (wliczając mecz z Puszczą) pozostaje liderem klasyfikacji strzelców PKO Ekstraklasy (14 bramek).

Sam Klimala w sobotniej potyczce na Tarczyński Arena Wrocław już w pierwszej akcji meczu zaprzepaścił okazję bramkową, źle podając do Expósito. W drugiej połowie kilkukrotnie podejmował złe wybory, przez co często w ogóle nie był w stanie oddać strzału, mimo że aż się o to prosiło. Najbardziej znamienna była akcja z 77 min, gdy po podaniu Nahela Leivy, będąc praktycznie sam na sam z bramkarzem w polu karnym, zbyt długo zwlekał, przez co obrońca go dogonił i zablokował.