Paszporty jak za komuny. Wyrobienie we Wrocławiu graniczy z cudem

- Od ponad miesiąca próbuję zarezerwować termin wizyty w wydziale paszportowym i nie daję rady. Próbuję to zrobić dzwoniąc na infolinię, ale ta jest cały czas zajęta. Jak już mi się udało dodzwonić, to za każdym razem słyszałem, że nie ma wolnych terminów. Wykonałem już kilkaset połączeń i wciąż bez skutku - opowiada nam pan Piotr.

Można to zrobić tylko osobiście, a urzędnicy bezradnie rozkładają ręce, odpowiadając, że w najbliższym czasie nie ma mowy o zniesieniu pandemicznych obostrzeń jeżeli chodzi o obsługę petentów i... odsyłają do innych punktów paszportowych w innych miastach na Dolnym Śląsku.

Wrocławianin próbował też zarezerwować wizytę wysyłając maila na wskazany adres i jak dotąd nie uzyskał żadnej odpowiedzi. - Czatowałem też wielokrotnie na możliwość zarezerwowania terminu w systemie kolejkowym na stronie internetowej urzędu. Wiem, że codziennie o 9.00 wskakują nowe wolne terminy, ale już kilkadziesiąt sekund po tej godzinie, te terminy znikają. Nie mam żadnej możliwości złożenia wniosku o paszport, a wakacje coraz bliżej. Nie może tak być, że ponad trzydzieści lat od upadku komuny nie można wyrobić paszportu – mówi nie kryjąc złości.

Takich skarg jest w ostatnich tygodniach więcej. - Czy ktoś może sprawdzić i opisać co się dzieje w dziale paszportowym Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu? - pyta pani Janina. - Nie idzie się dodzwonić, na mailu dostaję tylko informację, że na odpowiedź trzeba czekać 14 dni. Nie da się zarejestrować na wizytę przez ich stronę. Ja rozumiem większe zainteresowanie paszportami przed wakacjami, ale to, co dzieje się w dolnośląskim urzędzie wojewódzkim, to przegięcie – mówi nasza czytelniczka, która również od kilku tygodni próbuje zarezerwować wizytę, bu złożyć wnioski paszportowe.