Paryż 2024. Polskie sztafety awansowany na igrzyska. Zobacz zdjęcia z zawodów na pięknych Bahamach - mistrzostwa świata sztafet 2024

W drugim dniu zawodów World Athletics Relays na Bahamach polska sztafeta 4 x 400 metrów kobiet zajęła w biegu finałowym znakomite drugie miejsce. Kwalifikację olimpijską w repasażach zapewniła sobie męska sztafeta 4 x 400 metrów.

W finale żeńskiej sztafety 4 x 400 metrów Polki w składzie Marika Popowicz-Drapała, Iga Baumgart-Witan, Justyna Święty-Ersetic, Natalia Kaczmarek zajęły znakomite drugie miejsce za ekipą Stanów Zjednoczonych. Ze znakomitej strony zaprezentowała się Kaczmarek. Na początku swojej zmiany była czwarta, ale na przeciwległej prostej wyprzedziła dwie rywalki i ostatecznie przyprowadziła nas zespół na drugiej pozycji. Biało-czerwony uzyskały w finałowej rywalizacji czas 3:24.71.

- Nie myślałyśmy, że będzie aż tak dobrze. Jechaliśmy wprawdzie z dużymi nadziejami, ale trzeba sobie powiedzieć jasno: na Bahamach wszystko wyszło nam idealnie. Wszyscy cieszymy się ze swoich sukcesów, jest niesamowita atmosfera. Ten start na Bahamach to był dla mnie dobry trening, dobry sprawdzian przed wszystkimi imprezami. Wydaje mi się, że wypadłam całkiem nieźle - przyznała z uśmiechem Natalia Kaczmarek.

Paweł Skraba dla PZLA/pixabay

Po dobrze rozegranym biegu repasażowym przepustkę do startu w igrzyskach wywalczyła męska sztafeta 4 x 400 metrów. Maksymilian Szwed, Mateusz Rzeźniczak, Igor Bogaczyński i Kajetan Duszyński uzyskali w Nassau czas 3:02.91.

- Na ostatnich 50 metrach stwierdziłem, że to być albo nie być. To ostatnia szansa, żeby do tego Paryża pojechać z chłopakami. Jakoś tymi ostatkami sił dałem radę. Warto walczyć do końca, nawet jeśli forma nie jest idealna. Trzeba przyznać, że ja nie byłem w najlepszej, miałem różne perypetie, ale biegając dla sztafety zawsze zostawię na bieżni serce - powiedział Kajetan Duszyński.

Drugiej szansy na kwalifikację olimpijską nie wykorzystała polska sztafeta sprinterska. Marek Zakrzewski, Przemysław Słowikowski, Łukasz Żok i Oliwer Wdowik w biegu repasażowym zajęli piąte miejsce z czasem 38.66 i nie wywalczyli na Bahamach awansu do Paryża.