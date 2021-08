Ostatni letni weekend we Wrocławiu? Pod jego koniec nawet 30 stopni! [POGODA]

Piątek pod znakiem deszczu

W piątek napływa do Wrocławia mała zmiana powietrza. Zachmurzenie umiarkowane. Mogą pojawić się opady deszczu do 15 mm, a nawet burze. Jednak, jak informuje Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nie będą one groźne. Może dokuczać nam za to wiatr, który osiągnie prędkość nawet do 70 km/h. Temperatura w ciągu dnia osiągnie maksymalnie 24 stopnie.

Spokojna sobota

Sobota zapowiada się spokojnie, a do Wrocławia dopłynie cieplejsze powietrze. Na tyle ciepłe, że w mieście termometry mogą wskazać 25 stopni. Słońce pojawi się zza chmur, ale raczej nie będzie to częsty widok - wszystko przez duże zachmurzenie. Całe szczęście nie będzie padać. Wiatr zachodni, prawie nieodczuwalny.

Słoneczna niedziela we Wrocławiu

W niedzielę przez większość dnia czeka na nas mało chmur i sporo słońca. Temperatura na termometrach osiągnie nawet do 30 stopni. Będzie to prawdopodobnie ostatni tak upalny dzień w tym roku. Wszystko to zasługa wyżu, który wkroczy do Wrocławia. Jednak im bliżej wieczoru, tym sytuacja będzie ulegać zmianie i musimy liczyć się z coraz większym zachmurzeniem. Niestety - razem z nim mogą pojawić się przelotne opady deszczu. W nocy z niedzieli na poniedziałek do miasta mogą dotrzeć burze z mocnymi opadami. Synoptycy ostrzegają także przed silnym wiatrem.