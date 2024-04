Powrót zimy w Sudety! Temperatura odczuwalna poniżej -30 stopni, pada śnieg i deszcz

Ujemne temperatury w połączeniu z dużą wilgotnością (95 procent) i silnym wiatrem (w porywach do 90 km/godz) powodują, że na karkonoskich szlakach czujemy się, jak w Arktyce. Jak poinformował Karkonoski Park Narodowy, w tych warunkach odczuwalna temperatura na Śnieżce wynosi - 34 C, na Szrenicy -18 C.

Możecie sami wyliczyćTUTAJ, jaka jest odczuwalna temperatura.

Dane o sile wiatru i wilgotności znajdziecie na stronie karkonoskiego GOPR.TUTAJ

W Karkonoszach w najbliższych dniach (od 17.04 do 21.04) możemy spodziewać się nadal takich ekstremalnych warunków. W szczytowych partiach gór temperatura spadnie do - 8 stopni. Spodziewany jest bardzo silny wiatr (do 50 km/godz., na Śnieżce jeszcze większy), do tego dojdą opady deszczu i śniegu. To nie będzie pogoda na górski wędrówki.

