Najstarszy antykwariat we Wrocławiu ma już prawie 70 lat! Znajdziecie tam antyki z Polski, Europy, a nawet ze Stanów Zjednoczonych

Meble z Dolnego Śląska zdobią warszawskie salony

Prawdziwe antykwariaty to miejsca, w których gromadzi się wyjątkowe przedmioty z historią, a jeden z najstarszych mieści się przy pl. Kościuszki 15 we Wrocławiu. DAES (dawniej państwowe przedsiębiorstwo "DESA") ma tu swoją siedzibę od blisko 70 lat!

Dariusz Stoces prowadzi ten antykwariat od ponad trzech dekad. Twierdzi, że to nie przypadek, że właśnie we Wrocławiu otwarto jeden z pierwszych oddziałów przedsiębiorstwa. Po wojnie nie było drugiego regionu, gdzie można było dostać tak wiele rzeczy w równie dobrej jakości, co na Dolnym Śląsku.

Wyjątkowe miejsce na mapie stolicy Dolnego Śląska. DAES na pl. Kościuszki już niedługo skończy 70 lat! Karolina Kwiatek/Polska Press

