Koszykarski Śląsk zagra w Lidze Mistrzów. To trzecie najważniejsze rozgrywki w Europie

W ubiegłym sezonie Polskę reprezentował aktualny mistrz - King Szczecin, który jako debiutant był bliski zakwalifikowania się do kolejnej fazy turnieju.

Po ponad trzech latach Jeremy Sochan w poniedziałek wziął udział w swoim pierwszym treningu z koszykarską reprezentacją Polski, która we Wrocławiu przygotowuje się do eliminacji igrzysk olimpijskich w…

Dodatkowe cztery miejsca w fazie grupowej zostaną wyłonione spośród 24 drużyn rywalizujących w kwalifikacjach.

Śląsk, prowadzony przez serbskiego trenera Miodraga Rajkovicia, zadebiutuje w Lidze Mistrzów FIBA, dołączając do grupy 32 drużyn walczących o trofeum. Wcześniej Polskę reprezentowały w tych rozgrywkach: Stelmet Zielona Góra (2016/17, 2017/18), Rosa Radom (2016/17, 2017/18), Anwil Włocławek (2018/19, 2019/20), Polski Cukier Toruń (2019/20), Start Lublin (2020/21), BM Stal Ostrów Wielkopolski (2021/22) i Legia Warszawa (2022/23). Tylko Stelmetowi w sezonie 2017/18 udało się dojść do play-off, ale odpadł w pierwszej rundzie po dwumeczu z AS Monaco.