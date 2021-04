Opróżnione pojemniki na odpady? Tylko na zdjęciach pracowników

To nie koniec zmian: 2.04.2021. Kolejna rewolucja w opłatach: śmieci wyrzucisz tylko w worku z własnym kodem kreskowym

To ma być koniec odpowiedzialności zbiorowej i płacenia wyższej opłaty za wywóz śmieci przez osoby solidnie segregujące tylko dlatego, że do tej samej altanki śmieciowej inni wyrzucają odpadki jak leci. Kod kreskowy na każdym worku łatwo zidentyfikuje każdego kto zapakował w nim śmieci. Ale czy to nie zda daleko idące ograniczenie praw obywatelskich, zahaczające wręcz o inwigilację?