Ogromne zmiany w rozkładach jady MPK Wrocław od 3 września. Tak teraz będą jeździły tramwaje i autobusy

Z kolei na Jarnołtowie i Jerzmanowie trwa budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Od 3 września (niedziela) planowane jest wprowadzenie zmiany trasy linii autobusowej 142.

- Autobusy linii 142 zostaną skrócone do przystanku "Kośnego" przy ulicy Jerzmanowskiej i dalej pojadą do pętli na Ratyniu. Kursy linii nocnej 249 nadal będą realizowane do Ratynia, kursy linii autobusowej 909 nadal będą zawieszone na całej długości trasy. Na odcinku od skrzyżowania ulicy Jerzmanowskiej i Kośnego do ulicy Jarnołtowskiej kursuje bezpłatny bus uruchomiony przez wykonawcę robót. Drugi bezpłatny bus kursuje na odcinku od skrzyżowania ulicy Jarnołowskiej i Samotworskiej do podwrocławskiej miejscowości Samotwór. Obsługę komunikacyjną Samotworu, Skałki i Kębłowic od strony Wrocławia nadal będą zapewniały autobusy linii 947 - informuje Tomasz Sikora.