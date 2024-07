Electromobility Summer - wystawa poświęcona elektromobilności już od 4 lipca w Pasażu Grunwaldzkim.

Pojazdy elektryczne to przyszłość! Samochody, motocykle, skutery, hulajnogi, deskorolki, monocykle a nawet drony. Są ekologiczne, ciche a co najważniejsze, można je „zatankować” w domu, z gniazdka elektrycznego. Pokażmy to Państwa klientom. Nowe trendy w motoryzacji, innowacyjne rozwiązania, nowinki techniczne - niech dotkną przyszłości, która niewątpliwie staje się codziennością. Lato i okres wakacyjny są na to najlepszym momentem. Tak, to tylko moment. Ciepłe dni szybko miną, miłośnicy jednośladów oraz zabawy zdalnie sterowanymi modelami, amatorzy zdjęć z dronów, odłożą swoje marzenia na przyszły sezon.

Aby przed tym zdążyć, agencja Oxxford Createve Service wspólnie z Pasażem Grunwaldzkim zapraszają na szczególne wydarzenie: Electromobility Summer. Jest to dwutygodniowa wystawa poświęcona elektromobilności, w każdej postaci, a nowoczesne wnętrza Pasażu Grunwaldzkiego podkreślają jej wyjątkowy charakter. Atrakcje zapewnią: najnowsze elektryczne samochodu w tym, nowy Ford Explorer, elektryczne skutery, motorowery, rowery i microcary, a także drony i roboty koszące. Patronat nad imprezą obejmie Politechnika Wrocławska i jej koła naukowe. Będzie można zobaczyć efekt ich prac w postaci elektrycznego: BUGGY, motoru crossowego oraz wyjątkowego ścigacza. Całość dopełnią wyścigi elektrycznych, zdalnie sterowanych modeli samochodów.