Oto ceny "okropnie brzydkich" polskich strojów na igrzyska. Tanio nie jest - 119 zł za czapkę z daszkiem. Zobacz zdjęcia Jakub Guder

Paryż 2024. Na początku czerwca do otwartej sprzedaży trafiły stroje, które Adidas zaprojektował Polakom na zbliżające się igrzyska olimpijskie w Paryżu. Tanio nie jest, a przypomnijmy, że wielu kibicom ta kolekcja nie przypadła do gustu. "Okropnie brzydkie" - to tylko jeden z komentarzy. Kostiumy na ceremonię otwarcia przygotowała polska marka Bizuu. Tu recenzje były dużo lepsze.