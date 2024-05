Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży: Dwa brązowe medale dla wrocławskich judoków, niestety brak podium w rywalizacjach kobiet

- Wynik Antka jest zdecydowanie na plus. Spora niespodzianka. To pierwszy sukces młodego zawodnika, z którego jesteśmy zadowoleni. Na pewno jeszcze sporo przed nim - mówi trener judo w Juvenii Wrocław Zbigniew Zamęcki.

- Co do organizacji zawodów to hala w Trzebnicy sprawdziła się idealnie pod takie zawody. Jest to nowoczesny obiekt dostosowany do wydarzeń sportowych, zaczynając od samej hali, aż na parkingu obok kończąc. Nie tylko obiekt sprostał oczekiwaniom. Same zawody również miały wysoki poziom sportowy - zaznaczył Zbigniew Zamęcki.

Drugi brązowy medal dla naszego województwa zdobył Dawid Kamiński w kategorii 90 kg+. Jest zawodnikiem wrocławskiego klubu MaKo Wrocław.

W ubiegłym tygodniu rywalizacji na olimpiadzie medale rozdano również w takich dyscyplinach jak: szermierka (Oborniki Śląskie), badminton (Trzebnica), zapasy kobiet (Milicz), piłka ręczna mężczyzn (Dzierżoniów) oraz kobiet (Karpacz).

XXX Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach halowych, której gospodarzem jest Dolny Śląska, zakończy się na początku czerwca.

Dolnośląskie zajmuje aktualnie szóstą pozycje w klasyfikacji medalowej gromadząc dotychczas 31 krążków: 10 złotych, trzy srebrne i 18 brązowych. Prowadzi województwo mazowieckie (16-23-40).

Patronem medialnym OOM jest m.in. Gazeta Wrocławska.