Zagłębie Lubin - ŁKS Łódź 2:1. Emocje w końcówce, lecz cel wykonany - 8. miejsce już pewne. Zobacz skrót i bramki!

Zagłębie Lubin - ŁKS Łódź 2:1

Zagłębie Lubin do poniedziałkowego meczu z ŁKS-em przystępowało z pełnym zaangażowaniem. Wprawdzie goście już dawno nie mają szans na utrzymanie w PKO Ekstraklasie, a pozostałe wyniki ułożyły się tak, że Zagłębie tak jak i przed tą kolejką plasowało się na 8. miejscu w tabeli, ale wygrana z łódzkim beniaminkiem mogła zagwarantować podopiecznym Waldemara Fornalika 8. lokatę na koniec sezonu.

Górna ósemka to cel Miedziowych na końcówkę kampanii 2023/24. Po pierwsze: prestiż. Po drugie: pieniądze, jakie na koniec sezonu - w zależności od zajętego miejsca - dostaje się od spółki Ekstraklasa S.A. Fornalik nie kombinował i postawił na ten sam skład, który dał Zagłębiu trzy wygrane z rzędu.

Gospodarze od razu ruszyli do zdecydowanych ataków i co rusz gościli z piłką pod polem karym Aleksandra Bobka. Już w 7 min bramkarza ŁKS-u pokonał Dawid Kurminowski, który wykorzystał bardzo dobre podanie "w uliczkę" od Kacpra Chodyny. To jego 12. trafienie w tym sezonie.