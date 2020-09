Od dziś nowe mandaty. Nawet 500 złotych kary. Straż miejska już w akcji

Od 4 września obowiązuje nowelizacja rozporządzenia w sprawie wykroczeń, na podstawie strażnicy miejscy i gminni mają prawo nakładać mandaty do 500 złotych na osoby, które nie segregują odpadów, a zadeklarowały, że będą to robić. Według znowelizowanych przepisów, strażnik ma także prawo nałożyć mandat (też do 500 zł) na tych, którzy nie złożyli na czas deklaracji śmieciowej. To na jej podstawie ustalana jest wysokość opłat za wywóz śmieci. We Wrocławiu należy to zrobić do końca października.

Karane mają być także osoby, które nie płacą w terminie za odbiór śmieci oraz te, które w deklaracji śmieciowej skłamały i podały nieprawidłową liczbę osób mieszkających pod danym adresem. Podobna sytuacja dotyczy kompostownika. Jeśli ktoś zadeklarował, że go ma i płaci mniej za wywóz śmieci, choć nie kompostuje odpadów, musi się liczyć z groźbą nałożenia mandatu do 500 złotych. - Jesteśmy przygotowani na zmianę przepisów, ale chcę podkreślić, że do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie - zaznacza Jerzy Kosobudzki z wrocławskiej Straży Miejskiej. - W szczególnych sytuacjach strażnik może udzielić pouczenia, nałożyć 50 złotych mandatu, ale gdy nie będzie żadnych okoliczności łagodzących, nałoży mandat w wysokości 500 złotych - zapowiada. Ostrzega też, że w przypadku nie przyjęcia mandatu, sprawa trafi do sądu, a ten może nałożyć karę w wysokości nawet do 5 tysięcy złotych.