Red Bull szykuje show na Stadionie Olimpijskim. Janowski kontra bolid Formuły 1. Bilety wyprzedane

- To będzie święto motorsportu. Niesamowite maszyny, utytułowani sportowcy i ciekawe pojedynki w jednym miejscu - mówi Maciej Janowski, kapitan Betardu Sparty Wrocław i pomysłodawca Red Bull Speed Ways. „Magic” zaprosił do Wrocławia aktualnego mistrza świata konstruktorów Formuły 1 - Oracle Red Bull Racing. Na torze żużlowym Janowski zmierzy się z Brytyjczykiem Davidem Coulthardem, który wywalczył dla ekipy z Milton Keynes pierwsze podium w historii jej występów w Formule 1.

- Będziemy startować w tym samym czasie po przeciwległych stronach toru. Ja na motocyklu, David w bolidzie. Do pokonania będzie kilka okrążeń. Wygra ten, kto będzie szybszy - tłumaczy Janowski. Inżynierowie Oracle Red Bull Racing przystosują bolid, aby maszyna była jak najbardziej skuteczna na nawierzchni żużlowej. Dla zespołu i samego Coultharda będzie to zupełna nowość. Kluczowe ma być odpowiednie zawieszenie i opony.

Pojedynek z Coulthardem nie będzie jedynym, w którym Janowski weźmie udział. Brązowy medalista cyklu Grand Prix 2022 stanie w szranki m.in. z czterokrotnym zdobywcą Kryształowej Kuli w skokach narciarskich, który następnie z sukcesami startował w rajdach samochodowych - Adamem Małyszem. „Orzeł z Wisły” po raz pierwszy w karierze zasiądzie za kierownicą samochodu WRC. W konkurencji na lepsze przyspieszenie obaj zawodnicy sprawdzą, kto będzie szybszy na dystansie 70 metrów - motocykl żużlowy czy rajdówka przystosowana do jazdy po nawierzchni żużlowej.

Cechą charakterystyczną żużla jest bardzo krótki czas reakcji na starcie i brak hamulców. Te elementy także zostaną pokazane w innowacyjny sposób. Na czas reakcji zmierzą się młodzi żużlowcy PGE Ekstraligi, którzy biorą udział w programie Red Bull Juniorskie Asy - Mateusz Cierniak, Bartłomiej Kowalski, Oskar Paluch i Jakub Krawczyk. Kibice zobaczą również w powietrzu pilota akrobacyjnego i wyścigowego Łukasza Czepielę - mistrza świata serii wyścigowej Red Bull Air Race. Co pokaże, jest na razie tajemnicą.

- Chcę pokazać mój ukochany żużel szerokiemu gronu fanów motorsportu. F1 to jest absolutny top. W cyklu rządzi teraz Red Bull Racing. A my ściągamy ich bolid na tor żużlowy! Liczę na fajną rywalizację i dobrą zabawę, ale miło byłoby, gdyby wieści o żużlu poszły szerzej w świat. F1 jest świetnym magnesem, który może sprawić, że ktoś na drugiej półkuli przynajmniej zerknie na dyscyplinę, którą Polacy tak bardzo kochają - mówi Janowski. - Emocje będą ogromne nie tylko podczas głównego wydarzenia, ale także kilka godzin wcześniej na błoniach stadionu. Spotkania ze sportowcami, możliwość zobaczenia paddocku i wszystkich maszyn z bliska to tylko część atrakcji - dodaje Janowski.