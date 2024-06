Nowy zabytek Wrocławia znajduje się na Psim Polu. XIX-wieczne wnętrza tej robią wrażenie! Trenują tam japońskie sztuki walki Karolina Kwiatek

Dolnośląski Konserwator Zabytków wpisał do oficjalnego rejestru kolejny zabytek. To zapomniana hala, która znajduje się przy ul. Bierutowskiej we Wrocławiu. Przed wojną obiekt stanowił część kompleksu rozrywkowo-rekreacyjnego. Dziś, pośród zdobionych kolumn, trenują sportowcy.