Nowy taras widokowy we Wrocławiu. Znajduje się na 49. piętrze Sky Tower. Jest tam również kawiarnia

Przebudowa tarasu widokowego położonego na 49. piętrze Sky Tower rozpoczęła się w połowie 2023 roku. Dziś widzimy jej efekty, a otwarcie zbliża się wielkimi krokami. Pierwsze, co rzuci się odwiedzającym w oczy, to powierzchnia. Ta urosła z 250 do imponujących 600 mkw.