7 najwyższych budynków we Wrocławiu. Nie tylko Sky Tower!

Sky Tower jest najwyższym budynkiem nie tylko we Wrocławiu, ale i w całej Polsce. We Wrocławiu mamy jeszcze sporo innych wysokich budowli. Są wśród nich wieżowce, biurowce i kościoły. Zobaczcie 10. najwyższych po Sky Tower budynków we Wrocławiu, przechodząc na kolejne slajdy.

archiwum Polska Press