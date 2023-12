Nowe ostrzeżenia IMGW. Gęste mgły, mróz i gołoledź we Wrocławiu. Zimowe załamanie pogody! Uważajcie!

Na środę (6 grudnia) synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiadają zimowe załamanie pogody. W nocy we Wrocławiu, po godzinie 22, pojawi się gęsta mgła, a nieco wcześniej, bo od godziny 16, miejscami może padać deszcz ze śniegiem.

Przypominamy, że choć w ostatnich dniach temperatura powietrza jest nieco wyższa niż w zeszłym tygodniu, to lokalne termometry wciąż pokazują około 3, a nawet 4 stopni Celsjusza poniżej zera. Przymrozki utrzymają się do rana (7 grudnia). Co to oznacza? Na drogach i chodnikach może pojawić się gołoledź.

IMGW wydało dla mieszkańców Wrocławia i okolic ostrzeżenia I stopnia: