Nowe mieszkania powstaną koło Dworca Głównego PKP we Wrocławiu. Plomba powstanie w miejscu dawnej komendy

Archicom przymierza się do rozpoczęcia pierwszego etapu swojej nowej inwestycji. Budynek mieszkaniowy powstanie na pustej działce przy ulicy Gwarnej i będzie miał 5 pięter. Uzupełni przestrzeń pomiędzy istniejącymi przedwojennymi kamienicami.

- Najnowszy projekt Archicomu we Wrocławiu to kameralne mieszkania w topowej lokalizacji na przecięciu najważniejszych szlaków komunikacyjnych. Zaledwie dwie minuty spacerem od gmachu Dworca Głównego, który oprócz doskonałej oferty komunikacyjnej zapewni także prawdziwie pocztówkowe tło do zdjęć z balkonów i tarasów budynku. To także idealny punkt startowy do dalszych podroży ponieważ 3 minuty pieszo od inwestycji Archicomu znajduje się przystanek, miejskiego autobusu, kursującego do międzynarodowego portu lotniczego – mówi Dawid Wrona, dyrektor zarządzający ds. sprzedaży i marketingu w Archicom.