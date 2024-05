Wypadek dwóch samochodów osobowych na ul. Powstańców Śląskich we Wrocławiu. Jedno z nich wjechało w przystanek tramwajowy!

We wtorek (21 maja) około godz. 15 doszło do następnego wypadku w centrum miasta. Jak ustalił nasz reporter, który znajduje się na miejscu zdarzenia, kierowca saaba, wyjeżdżając od strony ul. Orlej, nie ustąpił pierwszeństwa jadącemu ulicą Powstańców Śląskich kierowcy Toyoty. Doprowadziło to do zderzenia obu pojazdów. W wyniku zderzenia toyota uderzyła w ogrodzenie przystanku tramwajowego "Orla". Na miejscu znajdują się służby. Na szczęście, nie ma osób rannych.

