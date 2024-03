Wrocławski szpital niszczy dokumenty pacjentów. Chcesz odzyskać wyniki swoich badań, musisz się spieszyć!

Takie procedury szpitale przeprowadzają regularnie. Zwykle szpital musi przechowywać historię leczenia pacjenta przez co najmniej 20 lat . Po upływie tego okresu występuje do Archiwum Państwowego o zgodę na tzw. brakowanie (niszczenie) dokumentacji.

USK zniszczy archiwalne dokumenty pacjentów

Archiwalne dokumenty ze szpitala można odebrać

Szpitalne dokumenty można odbierać do 14 kwietnia w dniach: środa i czwartek, w godz. od 8 do 14. Wcześniej trzeba umówić się telefonicznie: (71) 733 16 10. Z odpowiednim wnioskiem najlepiej przyjść do USK (konkretnie do Archiwum Zakładowego przy ul. Borowskiej 213) osobiście. Dokumenty mogą też zostać wydane "osobie upoważnionej".