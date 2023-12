Nowa.PL (Nowoczesna) zgłasza poprawki do propozycji budżetu Wrocławia. "Można je sfinansować, ograniczając lans i kolesiostwo"

50 milionów złotych to pieniądze zaplanowane na zwiększenie kapitału zakładowego spółek komunalnych, które, zdaniem Nowej.PL, dobrze się finansują i nie trzeba do nich dosypywać pieniędzy. Są też obciążone pieniędzmi na promocję. Opozycyjni radni chcą zmniejszenia ilości rad nadzorczych i zarządów spółek komunalnych.

- One są napuchnięte do granic możliwości i są bardzo wysoko opłacane. A mamy ponoć bardzo trudne czasy finansowe. Czy to dobry czas, by nagradzać ludzi, którzy w znacznej mierze są elementem łupu politycznego. Mamy do czynienia niemalże z kompanią dyrektorów i zastępców dyrektorów. Jest ich prawie 100. W naszej opinii to nadmiar – uważa Uhle.