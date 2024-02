Czeskie zamki i pałace są przepiękne! Warto wybrać się tam na wycieczkę

Największy, najpiękniejszy i najbardziej znany jest Zamek Praski, zwany również Zamkiem na Hradczanach (czes. Pražský hrad). Znajduje się w Pradze i według Księgi rekordów Guinnessa jest to największy pod względem zajmowanej powierzchni zamek na świecie! Codziennie odwiedzają go tysiące turystów.

Inne atrakcje Pragi polecamy tutaj:

Praga to jedno z najpiękniejszych miast w Europie, które zachwyca swoją historią, kulturą i bogactwem architektonicznym. Zaplanujcie weekendową wycieczkę do Pragi, aby odwiedzić to miasto i poznać…

Budowę właściwego zamku rozpoczął syn Borzywoja Spitygniew I. Pierwotny gród nie był większy od dzisiejszego obszaru zamku. Otaczały go strome stoki wzgórza, potok i rów obronny o głębokości 30 m i szerokości 24 m, przez który prowadził most do głównej bramy. Później powstał kościół pod wezwaniem św. Jerzego, który do roku 973 pełnił funkcję głównego kościoła pałacu książęcego i całych Czech, a następnie rotunda św. Wita z relikwiami świętego, która w 973 r. uzyskała status katedralny i stała się najważniejszą świątynią w Czechach. Budynki kościelne w tym okresie budowano z kamienia, natomiast pałac książęcy i budynki dla służby były drewniane.