Gmina Wrocław wyprzedaje mieszkania w centrum miasta. Tanio, ale są do remontu! Zobaczcie, jak wyglądają nieruchomości na sprzedaż Karolina Kwiatek

Wrocławska Giełda Nieruchomości sprzedaje mieszkania w centrum miasta. Znajdziecie tu lokale, których daty przetargów zostały ustalone na najbliższe miesiące.

Kilkanaście nieruchomości z centrum Wrocławia niedługo trafi pod młotek. To mieszkania należące do Gminy Wrocław, które znajdują się na placu Grunwaldzkim i Starym Mieście. Stan niektórych z nich pozostaje wiele do życzenia, za to ceny... Sprawdźcie sami!