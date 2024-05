Nowa atrakcja w Ogrodzie Japońskim we Wrocławiu. Wybierz się na poszukiwanie duchów i postaci z legend

Od niedawna w Ogrodzie Japońskim we Wrocławiu zwiedzający mogą stać się poszukiwaczami duchów i postaci z mitów. Studenci z Politechniki stworzyli aplikację „LegendARy”, która działa w rozszerzonej rzeczywistości. Jakie postaci spotkamy w ogrodzie?

Ogród Japoński we Wrocławiu to jedno z najbardziej klimatycznych miejsc na spacery wśród natury i kultury japońskiej. Do nowych atrakcji dołączyła właśnie gra terenowa, w której za pomocą telefonu możemy znaleźć 11 duchów i legendarnych postaci z japońskiej mitologii. Aplikację „LegendARy”, stworzyli studenci Politechniki - Maja Wymysłowska, Filip Stachowiak i Kacper Radota, z Wydziału Informatyki i Telekomunikacji. Jak to działa? Sprawdź szczegóły.

Zostań poszukiwaczem japońskich duchów

Jak odnaleźć duchy w Ogrodzie Japońskim? To banalnie proste, wystarczy ruszyć na spacer ze smartfonem w dłoni i za pomocą aplikacji skanować otoczenie. Wykorzystane w aplikacji obrazy postaci z mitologii japońskiej stworzyła Anna Herman, doktorantka z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Na pomysł stworzenia aplikacji w rozszerzonej rzeczywistości studenci wpadli podczas stażu we wrocławskiej firmie Nomtek, który odbywali pod opieką Pauliny Nowickiej.

Obrazy zostały umieszczone w taki sposób, żeby użytkownik mógł zwiedzić cały ogród, a przejście trasy wraz z zeskanowaniem wszystkich miejsc trwa około godziny. Aplikację przygotowano w trzech wersjach językowych – polskiej, angielskiej i ukraińskiej oraz z wersjami audio.

Technologia jak z gry Pokemon GO w Ogrodzie Japońskim

Po uruchomieniu aplikacji w telefonie na ekranie pojawia się strzałka, która sugeruje użytkownikowi kierunek marszu po ogrodzie. Po dotarciu do określonego miejsca należy je zeskanować, by odkryć ukryty obraz i poznać legendę danej postaci. W sumie do odnalezienia jest jedenaście obrazów przedstawiających nie tylko duchy, ale i legendarnych władców. – Pierwsza wersja oparta była na technologii Google i chociaż sprawdza się ona w pokazywaniu dużych elementów choćby na elewacjach budynków, to w miejscach, gdzie jest np. dużo drzew pojawiały się problemy z ustaleniem lokalizacji. Wtedy zdecydowaliśmy się na zmianę technologii na Niantic, która jest używana choćby w grze Pokemon GO. W międzyczasie pojawił się jednak update tego rozwiązania, co też zmusiło nas do pracochłonnej aktualizacji kodu – wyjaśnia Kacper Radota. Aplikacja „LegendARy” jest darmowa i dostępna w sklepach Google Play oraz App Store. Przed wejściem do Ogrodu Japońskiego stanie wkrótce tablica informująca o programie wraz z kodem QR umożliwiającym pobranie go tuż przed rozpoczęciem spaceru. Nie jest także wykluczone, że aplikacja będzie w przyszłości rozwijana.

