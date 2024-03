Niezwykłe znaleziska w dawnym kurorcie pod Wrocławiem. Las skrywa tajemnice sprzed 100 lat. Byli tu naziści

Zobacz co znajduje się w lasach pod Wrocławiem:

W latach powojennych, w obornickich sanatoriach do zdrowia dochodziły dzieci z Warszawy. Przebywały tu także grupy młodych rekonwalescentów z Korei czy Macedonii. Leczyli się tu także dorośli i starsi pacjenci. Przed wojną zaś, przybywali tu pragnący spokoju i ceniący sobie świeże powietrze mieszkańcy Breslau. To oni, spacerując po lesie, gubili przedmioty życia codziennego odkrywane dziś w tutejszych lasach.

Odkrycia w lasach niedaleko Wrocławia

Intrygujących znalezisk na ziemi obornickiej dokonuje się cały czas. W zeszłym roku, za pozwoleniem Nadleśnictwa Oborniki Śląskie oraz Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu , eksploracji położonych wokół dawnych sanatoriów dokonuje Wrocławska Grupa Poszukiwawcza .

- Głównie, wykorzystujemy w terenie detektory metali, za pomocą których szukamy zagubionych lub schowanych przedmiotów z przeszłości. Nie są to prace ściśle archeologiczne ale wykorzystujemy częściowo metodykę archeologiczną. W przypadku znalezisk, ich wartość historyczną określa archeolog uczestniczący w poszukiwaniach - mówi Gazecie Wrocławskiej Tomasz Osiński, archeolog sądowy i historyk.

We współpracy z archeologiem Witoldem Wańkiem, poszukiwacze najpierw analizują teren na podstawie archiwalnych map. - Typujemy potencjalne miejsca mogące skrywać lokalne zabytki. Są to spalone w 1945 roku wsie, wybierzyska gliny lub piasku wykorzystane po zakończeniu eksploatacji na śmietniska, skraje lasu wokół wiosek oraz dawne drogi. Trzeba dodać że nie jest to łatwe zadanie - zaznacza Tomasz Osiński, który dokumentuje poszukiwania na zdjęciach. Można je zobaczyć m.in. na stronie "Dawne Oborniki Śląskie" na Facebooku. Odkrywcy zakładają utworzenie stowarzyszenia skupionego wokół działalności strony.