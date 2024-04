Nawiedzony pałac na sprzedaż! W XIX-wiecznych wnętrzach straszy duch zrozpaczonej wdowy. Dolnośląski zabytek popada w ruinę

Według legendy, po pałacu krąży duch zrozpaczonej wdowy, do której kiedyś należał zespół pałacowy.

"W ciemną, bezchmurną noc, gdy księżyc jest w pełni, a wilki wyją głośno, nie wchodź do pałacu w Kłodzie Górowskiej, gmina Góra, przestrzegali starzy ludzie. Jeśli chcesz tam jednak wejść i oglądać piękno obiektu od środka, to przygotuj się na ujrzenie zjawy kobiety, która zginęła tam popełniając samobójstwo" – czytamy w książce Przeszłość w legendach zaklęta pod redakcją Elżbiety Maćkowskiej. To pierwszy powojenny zbiór legend dotyczących ziemi górowskiej.