Największa wieś na Dolnym Śląsku i jedna z największych w Polsce. Oto Kiełczów pod Wrocławiem! Jak się tam żyje? [MNÓSTWO ZDJĘĆ]

- Dużo się zmieniło. Kiedyś to była spokojna wieś z domami wzdłuż głównej ulicy, a za nimi pola. Wieś, jakich wiele w Polsce. Dziś jest inaczej. Po obu stronach ulicy Wrocławskiej, tam gdzie kiedyś były pola, wyrosły rozległe osiedla domów jednorodzinnych i w zabudowie szeregowej. Powstają też bloki mieszkalne. Podobnie jest przy ul. Wilczyckiej - drugiej głównej ulicy w Kiełczowie. Rolnictwo we wsi praktycznie przestało istnieć. To już małe miasto, nie wieś. Napływ ludzi i - co za tym idzie - samochodów jest olbrzymi. Największą bolączką mieszkańców są korki trwające od rana do wieczora, z największym nasileniem podczas szczytu komunikacyjnego. Kierowcy jeżdżą jak wariaci. Co chwilę są kolizje, wypadki. Strach tędy chodzić - mówi 77-letni Pan Tadeusz, który w Kiełczowie nieprzerwanie mieszka od 1947 roku.